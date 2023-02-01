Импортозамещение, строительство и АПК - Беларусь и Нижегородская область России наращивают двухстороннее сотрудничество

Беларусь и Нижегородская область России готовы наращивать двухстороннее экономическое сотрудничество и развивать туризм.

Мы уже вместе собираем трамваи, поддерживаем друг друга деталями и комплектующими, а с марта будем летать без пересадок. Готовы развивать новые проекты в станкостроении и грузовых перевозках.

Подробности у Светланы Лукьянюк.

Делегация белорусского правительства в Нижнем Новгороде

Трамваи в Нижнем Новгороде аж с XIX века. В 1896 году появился на улицах города первый трамвай, и тем самым был дан старт движению этого электротранспорта в российских городах. Словом, в этих вагонах здесь знают толк. 14 маршрутов, многие пассажиры в ежедневных городских поездах, поэтому важны комфорти современный вид.

Конечно, это важно для нижегородцев, потому что это быстрое, комфортное транспортное средство. И самое главное, что немаловажно, еще и экологичное. Юрий Шалабаев, глава Нижнего Новгорода (Россия)

Решив обновить и пути, и свои вагоны, посмотрели в сторону Беларуси. Предприятие наше с именем и технологиями. И свой класс белорусские трамваи на рельсах Нижнего уже подтвердили. Тест-драйв успешно пройден. А также мы запустили и совместное производство.

Трамвай "МиНиН" назван в честь Минска и Нижнего Новгорода. Первый с одним вагоном, но будут и "двойки". Заказ до 2024 года на 170 единиц. Причем сразу мы отправили готовый трамвай, сейчас комплектующие, из которых машины начнут собирать партнеры, а далее на нашем оборудовании в Нижнем Новгороде станут и сами выпускать вагоны под ключ: и кузов варить, и внедрять всю начинку.

Промышленная кооперация

Это пример нашей промышленной кооперации. В целом она набирает обороты. В Нижегородской области налажена сборка белорусских лифтов, открыт торговый дом Белшины, работают дилеры таких крупных предприятий машиностроения, как "Гомсельмаш", МТЗ, МАЗ и "Амкодор". Сегодня мы говорим не просто о технологическом суверенитете, а о повышении его уровня. И здесь важен обмен опытом. Например, в машиностроении. Белорусам показали линейку автомобилей ГАЗ и конвейер сборки. Опыта в этом деле у нас не меньше. Выпускаем и грузовики, и самосвалы, автобусы, да и легковые. Так что говорим на равных.

Если посмотреть по итогам прошедшего 2022 года, то мы нарастили объем нашего экспорта более 160 %. Причем надо сказать, у нас сотрудничество взаимовыгодное, мы также нарастили импорт комплектующих, производимых здесь, на территории Нижегородской области, и темп составил более 180 %, т.е. у нас здесь динамика очень хорошая в обе стороны. Сальдо пока положительное в нашу сторону, что говорит о том, что сотрудничество с Нижегородской областью, безусловно, для нас является приоритетом. Дмитрий Харитончик, замминистра промышленности Беларуси

Новые транспортные маршруты

Нижний Новгород - это российский миллионник. Столица Поволжья и пятый по численности мегаполис России, расположен на месте встречи рек Ока и Волга. Нижний всегда был привлекательным местом для торговли. С давних времен здесь ходили караваны торговых судов. А сегодня торговые мосты наводим сухопутными и воздушными путями, при этом отлично преуспеваем в этом. По ж/д перевозкам есть конкретные предложения.

Мы в феврале прошлого года запустили первый контейнерный поезд сюда. Везем в основном свой галит сюда, но, к сожалению, пока нет обратной загрузки этого поезда, поэтому опять же обращаемся с просьбой о том, чтобы найти те товары, которые могут идти через Республику Беларусь, допустим, в те же третьи страны. Алексей Ляхнович, первый замминистра транспорта и коммуникаций Беларуси

Прямой авиарейс

Предлагаем возобновить и прямое пассажирское железнодорожное сообщение, а про то, что спрос есть, ярче всего говорят раскупленные билеты на авиарейс. Он стартует 2 марта. И на первый месяц весны свободных мест нет. А значит, деловые переговоры станут еще более активными. Тем более наработок у тех же строителей много - от жилых кварталов до школ и агрогородков.

Наши строительные проекты

У наших партнеров тоже есть очень интересные программы развития агрогородков. Мы предложили варианты домокомплектов, предложили в принципе показать свой опыт и на первом проекте, и на пилотном, полностью запроектировать, начиная от градостроительной документации до завершения цикла полного по этому объекту. Олег Швец, первый замминистра архитектуры и строительства Беларуси

Новые точки роста

На встрече с губернатором белорусский премьер скажет, что, несмотря на санкционное давление, нам удалось сохранить объемы взаимной торговли. Товарооборот за прошлый год превысил 700 миллионов долларов. С ростом на 4 % к 2021-му. Это значит, миллиард становится все ближе. Об этом губернатор договаривался на встрече с нашим Президентом, когда был с визитом в Минске. И сейчас важно определить ключевые направления на год нынешний: импортозамещение и кооперация, строительство и АПК. Предлагаем то, в чем знаем толк.

Сегодня с удивлением, ну, не с удивлением может, но еще раз для себя узнали, как один и тот же товар, проходя через технологические переделы, возвращается. То есть,условно говоря, металл едет из Нижнего в Минск, там обрабатывается в некий промежуточный товар, потом едет опять в Нижний, в Нижнем перерабатывается, едет опять в Минск и т. д., пока не приобретет уже форму законченного узла и изделия. Наши производители автокомпонентов очень серьезно выступили в прошлом году. Подставили, не побоюсь этого слова, плечо автопроизводителям Нижнего Новгорода. Очень оперативно освоили выпавшие узлы, которые раньше покупались в недружественных странах. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Сейчас мы обсуждаем и проекты, продукцию малой механизации, и сельскохозяйственную продукцию. Роман Александрович (Головченко - прим.) предложил принять делегацию станкостроителей из Беларуси. А я знаю еще по старой работе, что действительно станкостроительная промышленность Беларуси достаточно достойно выглядит и представлена достойными производителями. Сейчас потребность в средствах производства будет огромная у нас. Вполне можем здесь тоже дополнительно проекты реализовывать. Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области России

Общая сумма контрактов - около 1 млрд российских рублей