Импортозамещение - тема семинара для руководителей крупных предприятий в БУТБ

Правительство заинтересовано в активной работе бизнеса по импортозамещению. Это сегодня заявил вице-премьер Петр Пархомчик. Семинар для руководителей крупных предприятий прошел на площадке Белорусской универсальной товарной биржи. Здесь в конце мая запустили площадку импортозамещения. Это сервис, где производители могут найти новых деловых партнеров и заместить продукцию или комплектующие, которые раньше поставлялись из недружественных стран. За 3 месяца на площадке совершено более 6 тысяч сделок. Общая сумма превысила 46,5 млн рублей.