ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Импортозамещение - тема семинара для руководителей крупных предприятий в БУТБ

Правительство заинтересовано в активной работе бизнеса по импортозамещению. Это сегодня заявил вице-премьер Петр Пархомчик. Семинар для руководителей крупных предприятий прошел на площадке Белорусской универсальной товарной биржи. Здесь в конце мая запустили площадку импортозамещения. Это сервис, где производители могут найти новых деловых партнеров и заместить продукцию или комплектующие, которые раньше поставлялись из недружественных стран. За 3 месяца на площадке совершено более 6 тысяч сделок. Общая сумма превысила 46,5 млн рублей.

В лидерах продаж на площадке импортозамещения БУТБ товары для строительства и промышленности. При этом сделки совершают не только белорусские компании: сервис пользуется популярностью в России и странах СНГ. Интерес также проявляют клиенты из Китая.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все