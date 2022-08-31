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Импортозамещение - тема семинара для руководителей крупных предприятий в БУТБ
Правительство заинтересовано в активной работе бизнеса по импортозамещению. Это сегодня заявил вице-премьер Петр Пархомчик. Семинар для руководителей крупных предприятий прошел на площадке Белорусской универсальной товарной биржи. Здесь в конце мая запустили площадку импортозамещения. Это сервис, где производители могут найти новых деловых партнеров и заместить продукцию или комплектующие, которые раньше поставлялись из недружественных стран. За 3 месяца на площадке совершено более 6 тысяч сделок. Общая сумма превысила 46,5 млн рублей.
В лидерах продаж на площадке импортозамещения БУТБ товары для строительства и промышленности. При этом сделки совершают не только белорусские компании: сервис пользуется популярностью в России и странах СНГ. Интерес также проявляют клиенты из Китая.
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