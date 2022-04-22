Импортозамещение в деле - в следующем году в массовую продажу обещают выпустить белорусский "Камамбер"

Вы знаете, что одним из крайних пакетов, который введен в отношении нашей страны, были сделаны так называемые гуманитарные изъятия, якобы они не касаются поставок продовольствия, медицинского оборудования, медикаментов и т. д., но это продекларировано. А сейчас, когда мы ставим запрос о закупках медицинского оборудования, например, для реконструируемых центров, то пока получаем такие ответы, мягко говоря, уклончивые. Поэтому то же самое касается и поставок запасных частей высокотехнологичного аппарата. Мы, конечно, найдем способ решения, потому что люди не могут остаться без этого, без работающего оборудования. Поэтому способ решения будет найден в том или ином виде. Но это опять-таки показывает, насколько двулична и непоследовательна позиция.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси