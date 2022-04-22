Импортозамещение в деле - в следующем году в массовую продажу обещают выпустить белорусский "Камамбер"
Правительство готово поддержать финансово малый бизнес, который планирует заняться импортозамещением, кредитами под небольшой процент. Об этом заявил сегодня премьер-министр в Мядельском районе. Здесь освоили производство своих сыров с плесенью и чая с лечебными травами. В дальнейшем объемы планируют увеличивать. При этом заменять импортные аналоги сейчас будут вместе с россиянами. Это комплектующие для машиностроения, микросхемы для электроники и технологии в химической промышленности. Светлана Лукьянюк о своих товарах сегодня и завтра.
Удачный проект
Эти линии запустили 10 лет назад, просчитав, что сырный спрос будет только расти. Проект окупился за 5 лет. Сырная рентабельность 23 %.
Первый сыр выпустили в 2012 году 23 февраля. Начинали где-то с 500-600 кг, увеличивали, в течение года мы вышли на российский рынок и тогда уже начали выпускать около 30 т. На сегодняшний день производим около 45 т. За прошлый год продали в Россию 560 т.
Белорусский сыр с белой плесенью
Сегодня о своих планах рассказали премьеру. Здесь уже готовятся расширять производственные мощности, тем самым решая важную задачу по импортозамещению. 2 вида сыра с голубой плесенью сейчас на полках не только белорусских магазинов. За 96 % уходит в Россию. Хватает и на свой рынок. В следующем году ему предложат и наш сыр с белой плесенью.
На вилейском производственном участке сейчас у нас отрабатывается технология сыра с белой плесенью - сыра "Камамбер". Мы уже год над ней работаем. Сейчас идет закупка оборудования, и, я думаю, если все будет хорошо, то к следующему году, к середине года, мы его выпустим.
В приоритете импортозамещение
Пробную партию сегодня продегустировали. Текстуру плесени обещают улучшить, разработка рецептуры белорусская.
Это сырное производство на Нарочи - часть холдинга Минского молочного комбината № 1. Премиум-линейка вытягивает его экономику, ведь огромные объемы комбината - это молоко в пакетах. Товар социальный и недорогой. Эта та самая комбинация, которая держит на плаву, зарабатывая на внешних продажах. Подключиться к большой работе по импортозамещению премьер призывает не только крупные предприятия, но и малый бизнес. Сейчас в Банке развития уже есть 16 заявок. Кредиты будут под эксклюзивный процент.
Утверждены региональные и отраслевые планы. И такой продукции планировалось выпустить на 25 млрд долларов внутри страны. Конечно, мы сейчас немного ускоряемся, действуем быстрее. Прибавим еще порядка 2 млрд к этой сумме. У нас сейчас 27 новых проектов, которые внесены в Банк развития для дополнительного финансирования. Поэтому для нас вопрос сейчас крайне актуальный. Не только для нас, для Российской Федерации. Если кто-то не знает куда идти, где получать информацию, то приглашаю, может сразу прямо ко мне идти. Я быстро все организую, для того чтобы эти заявки были рассмотрены очень быстро.
С россиянами составляют также план нужных товаров и определяют производственные площади для них. Того требует сегодня время.
Вы знаете, что одним из крайних пакетов, который введен в отношении нашей страны, были сделаны так называемые гуманитарные изъятия, якобы они не касаются поставок продовольствия, медицинского оборудования, медикаментов и т. д., но это продекларировано. А сейчас, когда мы ставим запрос о закупках медицинского оборудования, например, для реконструируемых центров, то пока получаем такие ответы, мягко говоря, уклончивые. Поэтому то же самое касается и поставок запасных частей высокотехнологичного аппарата. Мы, конечно, найдем способ решения, потому что люди не могут остаться без этого, без работающего оборудования. Поэтому способ решения будет найден в том или ином виде. Но это опять-таки показывает, насколько двулична и непоследовательна позиция.
Возможности для бизнеса
Вообще свои аналоги вместо импорта многогранны. От сложных станков до новинок от природы. Здесь главное - умелый подход.
Импортозамещение в Национальном парке "Нарочанский" - это и лечебные травы. Выпускают уже БАДы и фиточай, но объемы полезных растений готовы увеличивать. Предлагать, например, медпредприятиям ту же валерьяну, которая на рынке от 7 до 10 долларов за килограмм. Ранее львиная доля этой продукции шла из Украины. Сейчас время пристальней взглянуть на своих производителей.
Обеспечить финансовую устойчивость предприятий
Это будет в приоритете. Сейчас правительство не гонится за цифрами прогноза. Важно, чтобы производства работали и обеспечивали себе финансовую устойчивость, ведь это та самая корневая система, которая даст возможность устоять, развиваться в дальнейшем, а также приносить хорошие плоды.