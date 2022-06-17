Импортозамещение в машиностроительной отрасли, развитие нефтехимии - темы рабочей поездки Президента в Могилевскую область

Первая точка в маршруте - Бобруйскагромаш, где речь шла о выполнении программы по замещению собственной продукцией импорта с проекцией на всю страну. На предприятии собрались руководители крупнейших промышленных предприятий Беларуси. Каждому есть что рассказать о проделанной работе, ведь санкции дали импульс к стремительному развитию собственных разработок и внедрению технологий. Белорусы многое умеют делать сами! На Бобруйскагромашеобсудили географию поставок, прохождение платежей и складские запасы. Детальный разговор о ситуации сложился также с директорами МАЗа и МТЗ. Как заметил Президент, если Минпром выдержит, то и страна будет работать. В эти минуты мы получаем первые кадры рабочей поездки. Подробности уже менее чем через час.