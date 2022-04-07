Индекс делового оптимизма снизился с -0,19 в апреле до -0,23 на март 2022 года

Республиканская конфедерация предпринимательства представила результаты очередного этапа измерения Индекса делового оптимизма. Казалось бы, снижение на 0,04, но это существенно для бизнеса. Наиболее проблемными вопросами белорусские предприниматели называют дорогие кредиты, неравенство форм собственности, избыточные административные процедуры, отсутствие стабильности, высокие арендные ставки. В таких непростых условиях важны понимание и поддержка со стороны правительства по болевым точкам.



Напомним, ранее было принято решение не повышать базовую арендную величину. Еще раньше договорились о мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики, где обещают адресную помощь бизнесу. Финансово поддержать готовы и фермеров - для них предусмотрены субсидии на реализацию стартап-проектов. Для стимулирования деловой инициативы действуют различные инструменты. Важно и дальше поддерживать предпринимателей в это непростое время. Чего ждет бизнес? Вероника Бута спросила у главы Республиканской конфедерации предпринимательства (видео).

