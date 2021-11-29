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Индексы ведущих бирж рухнули на фоне новостей о новом штамме коронавируса
Мировые фондовые рынки рухнули. Индексы ведущих бирж России, Южной Кореи, Японии, Китая обвалились на фоне новостей о новом штамме коронавируса. То же происходит и с фондовыми рынками Европы. Напомним, новый штамм коронавируса обнаружили в конце недели в ЮАР, вследствие чего авиасообщение стали вновь ограничивать во многих регионах. Инвесторы опасаются, что распространение нового штамма замедлит экономический рост и приведет к новым локдаунам по всему миру.
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