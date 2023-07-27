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Индия и Бангладеш переходят на взаиморасчеты в местных валютах

Финиш эпохи доллара. Все больше стран отказываются от расчетов в американской валюте. Индия и Бангладеш переходят на взаиморасчеты в местных деньгах. Уже состоялась первая сделка: в индийских рупиях оплачена доставленная в бангладешский порт из Индии партия из 30 автомобилей. Как отмечают СМИ, машины приобретены в рамках договоренности двух государств начать двустороннюю торговлю в индийских рупиях, чтобы снизить использование доллара США. Ранее Индия и Арабские Эмираты подписали меморандумы, призванные активизировать использование в сделках своих национальных валют.

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