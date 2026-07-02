Индонезия для Беларуси - это колоссальный рынок сбыта

Для Беларуси Индонезия - это не просто страна, а колоссальный рынок сбыта. О перспективах сотрудничества с Джакартой рассуждают эксперты.

Юрий Крупнов, председатель наблюдательного Совета Института демографии, миграции и регионального развития (Россия):

"Индонезия по праву занимает ведущее место - это прогрессивная страна. Там очень богатые, очень заинтересованные в технологиях люди, которые нуждаются в таких фундаментальных вещах, как калийные удобрения. Для сельского хозяйства Индонезии это принципиальный момент, потому что в условиях тропического климата именно калийные удобрения являются лимитирующим фактором, серьезно сдерживающим и сельское хозяйство, и аграрное развитие в целом".

Значение Индонезии просто невозможно переоценить, уверен эксперт. "Мне кажется очень верное решение Александра Григорьевича - найти такую уникальную точку в мире, где маленькая Беларусь, в 30 раз меньше Индонезии по численности населения, находит перспективные рынки для сбыта своих технологий, удобрений, а также молока и молочной продукции в той или иной переработке, прежде всего сухого молока", - подчеркнул Юрий Крупнов.