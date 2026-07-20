Индонезия вернула безвизовый режим для туристов из Беларуси
Автор:Редакция news.by
Индонезия вернула безвизовый режим для белорусов. Новые правила заработали с июля.
До этого белорусским путешественникам приходилось оформлять электронную визу или получать ее в аэропорту по прибытии.
В начале июля во время официального визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Индонезию стороны заключили контракты на десятки миллионов долларов, договорились запустить прямой авиарейс и восстановить безвиз для белорусов.