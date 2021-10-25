Индонезия заинтересована в поставках белорусских автотехники и удобрений

Индонезия заинтересована в поставках белорусских удобрений и автотехники, прежде всего карьерных самосвалов и тракторов. О готовности заключить контракты стало известно накануне в ходе визита в нашу страну индонезийской парламентской делегации, участники которой посетили крупнейшие предприятия Беларуси. По итогам встреч также не исключено создание совместных предприятий в Индонезии. Аналитики считают: продукция совместных белорусско-индонезийских производств может выйти на рынки соседних стран и региона Юго-Восточной Азии в целом.