Индустриальный парк "Великий камень" наращивает мощности

Когда начинали, в 2015 году, было 8 компаний, сейчас уже 60. Резиденты пришли из 16 стран. В планах - чтобы в этом году половина предприятий начала выпуск продукции. Сейчас в этом списке два десятка. Другие компании еще строят свои производственные корпуса. В ближайшее время здесь откроется и новый центр инноваций. Он станет местом притяжения перспективных научно-технических стартапов. В планах перевести 90% административных процедур в цифру.На единой станции, где работают представители госорганов с инвесторами - говорят на русском, английском, китайском, немецком.



