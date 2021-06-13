3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Индустриальный парк "Великий камень" почти десятилетие магнит для инвесторов - сегодня их 70
Экономика Беларуси продолжает работать, несмотря ни на какой пресс. К примеру, та инновационная отрасль будущего, где на рубль налоговых льгот Беларусь получает около 10 дополнительных рублей в экономику. На неделе глава государства подписал указ, который вносит новации в бизнес-климат самого масштабного китайско-белорусского проекта - индустриального парка "Великий камень".
Внести коррективы в условия работы резидентов предложило правительство. И Президент идею поддержал, ведь во главу угла ставятся интересы государства и выгоды не только экономические, но и для развития. Технологии, которые приходят в Беларусь, выводят нашу промышленность на новый качественный уровень. А с новациями указа возможностей не только у инвесторов, но и у администрации парка станет больше, что ускорит движение капитала. Эта, по сути, особая экономическая зона уже объединяет 70 резидентов из 13 стран. И перспектива вложений на ближайшие пять лет - более миллиарда долларов.
Алеся Высоцкая вернулась с предприятия, которое формирует крупнейший отраслевой кластер парка. Следуя корпоративной этике, сколько зарабатывает, Виталий не признался нам и за кадром. Но мы-то знаем, что средняя заработная плата в "Великом камне" более 2,5 тысячи. Виталий роддом из Слуцка.В вузе выучил китайский язык. И вначале устроился на завод переводчиком, но здесь быстро приметили его тягу к производству.
Сегодня он уже специалист по организации производства, свободно переходящий в общении с русского на китайский. К слову, платежи в бюджет работающего в парке равны платежам среднестатистического рабочего по стране, несмотря на то, что работает здесь льготный режим. Это значит производительность труда значительно выше. И уровень добавленной стоимости тоже.
Мы - в самом сердце "Великого камня", на предприятии "Фаст-МАЗ", в числе 15 резидентов формирующем крупнейший отраслевой кластер парка. Технологии - фундамент сильной экономики, уверен глава компании. С такой начинкойбелорусские МАЗы станут быстрее на дорогах и на рынке.
Янь Санфэн, директор ООО "Фаст-МАЗ":
"Великий камень" - это часть глобальной инициативы "Один пояс и один путь". Отчасти поэтому мы выбрали Беларусь. Здесь очень большие преимущества. Во-первых, логистика: хорошее сообщение с Европой и странами СНГ. Нам это важно. Сейчас главный рынок - белорусский, но мы планируем выходить и за ее пределы.
Машиностроение - один из базовых кластеров индустриального парка
Квартет дополняют электротранспорт, медицина и фармацевтика, а также комплексная логистика. Говорим об этом с первым заместителем премьер-министра Николаем Снопковым.Как человек, знающий Китай, успевший поработать и министром экономики, и послом в Поднебесной,курирует это направление в правительстве.
Новый резидент добавился буквально перед нашим эфиром. Их сегодня 70. В свое время парк и создался, чтобы привлечь в страну высочайшие технологии, обучиться им и перенести опыт на наши производства. Создание лучших условий, льготных, - гарантия движения капитала в нужном нам направлении. Что Беларусь еще может сделать, чтобы дать импульс более стремительному развитию, обсудили на неделе у белорусского лидера.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Проект указа предлагает скорректировать условия работы резидентов "Великого камня".Развитие получат промышленные кластеры. Особые преференции пропишут для крупных игроков.Таких еще называют якорными, когда инвестиции в проект превышают 50 миллионов долларов. Деталями поделилсяв проекте АТН
глава администрации парка.
Инновации - отдельный пункт в проекте указа. На площадке парка создан совместный инновационный центр: подспорье для стартапов. Помощь на старте поможет бизнесу выйти на рынок. Ресурсы для этого есть.Осталось прописать условия в законе.
Парк активно развиваетбизнес-инфраструктуру
Здесь вырастет многофункциональный комплекс площадью более 18 тысяч квадратных метров с возможностью проведения деловых встреч, крупных мероприятий, выставок, конференций, с расселением гостей.В целом на каждый вложенный рубль - девять отдачи. Это - экономика бизнеса парка. Говорят, можно и больше.
Перспектива ближайшей пятилетки - более миллиарда. Около половины из резидентов уже запустили производства.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
К 80-летию освобождения Беларуси в Москве ветеранам ВОВ вручили медали
На семинаре в Минске с чиновниками обсудили коррупцию и риски для экономики страны из-за взяток
Госстандарт Беларуси провел ревизию в магазинах детских игрушек - какие товары попали под запрет?
Белорусы снова смогут из Минска отправиться в Мюнхен
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Минчанка трижды выносила чужие кроссовки из раздевалки спортзала
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений