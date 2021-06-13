Индустриальный парк "Великий камень" почти десятилетие магнит для инвесторов - сегодня их 70

"Великий камень" - это часть глобальной инициативы "Один пояс и один путь". Отчасти поэтому мы выбрали Беларусь. Здесь очень большие преимущества. Во-первых, логистика: хорошее сообщение с Европой и странами СНГ. Нам это важно. Сейчас главный рынок - белорусский, но мы планируем выходить и за ее пределы.

Экономика Беларуси продолжает работать, несмотря ни на какой пресс. К примеру, та инновационная отрасль будущего, где на рубль налоговых льгот Беларусь получает около 10 дополнительных рублей в экономику. На неделе глава государства подписал указ, который вносит новации в бизнес-климат самого масштабного китайско-белорусского проекта - индустриального парка "Великий камень".Внести коррективы в условия работы резидентов предложило правительство. И Президент идею поддержал, ведь во главу угла ставятся интересы государства и выгоды не только экономические, но и для развития. Технологии, которые приходят в Беларусь, выводят нашу промышленность на новый качественный уровень. А с новациями указа возможностей не только у инвесторов, но и у администрации парка станет больше, что ускорит движение капитала. Эта, по сути, особая экономическая зона уже объединяет 70 резидентов из 13 стран. И перспектива вложений на ближайшие пять лет - более миллиарда долларов.вернулась с предприятия, которое формирует крупнейший отраслевой кластер парка. Следуя корпоративной этике, сколько зарабатывает, Виталий не признался нам и за кадром. Но мы-то знаем, что средняя заработная плата в "Великом камне" более 2,5 тысячи. Виталий роддом из Слуцка.В вузе выучил китайский язык. И вначале устроился на завод переводчиком, но здесь быстро приметили его тягу к производству.Сегодня он уже специалист по организации производства, свободно переходящий в общении с русского на китайский. К слову, платежи в бюджет работающего в парке равны платежам среднестатистического рабочего по стране, несмотря на то, что работает здесь льготный режим. Это значит производительность труда значительно выше. И уровень добавленной стоимости тоже.Мы - в самом сердце "Великого камня", на предприятии "Фаст-МАЗ", в числе 15 резидентов формирующем крупнейший отраслевой кластер парка. Технологии - фундамент сильной экономики, уверен глава компании. С такой начинкойбелорусские МАЗы станут быстрее на дорогах и на рынке.