Инфляция по итогам года не превысит 6 процентов

Об этом сегодня заявил министр антимонопольного регулирования и торговли. По словам Владимира Колтовича, предпосылок к невыполнению этой задачи социально-экономического развития Беларуси нет. В стране продолжается работа по активизации бизнеса на селе. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговле создана специальная рабочая группа. Среди предложений - продлить срок действия 345-го указа до 2030 года и снизить налоговую ставку для упрощенной системы налогообложения до 2 процентов, а также освободить от некоторых видов налога, например, земельного и налога на недвижимость.