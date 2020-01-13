Инфляция в Беларуси по итогам 2019 года составила 4,7 %

4,7 % - такой сложилась инфляция в Беларуси по итогам 2019. Цифра оказалась немного меньше запланированной Нацбанком и одной из самых низких за последние годы. Данные обнародовал Белстат. Так, продукты питания за год выросли в цене чуть более чем на 4 %. Непродовольственные товары подорожали еще меньше – 3,7 %. Более ощутимо изменилась стоимость платных услуг: за год плюс почти 7 %. В нынешнем году Нацбанк планирует удержать инфляцию примерно на том же уровне - в пределах 5 %.