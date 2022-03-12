Инфляция в Беларуси в феврале 2022 года составила 1,6%

Индекс потребительских цен на товары и услуги в феврале по сравнению с январем составил 101,6%, с декабрем 2021 года - 103,1%, сообщили БелТА в Национальном статистическом комитете.



Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в феврале по сравнению с январем составил 100,9%, с декабрем 2021 года - 102,1%. Продовольственные товары в феврале подорожали на 1,2% по сравнению с январем и на 3,2% по сравнению с декабрем 2021-го. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,5% по сравнению с январем и на 1,2% по сравнению с декабрем 2021-го.



Услуги по сравнению с январем подорожали на 3,7%, по сравнению с декабрем 2021-го - на 5,4%.