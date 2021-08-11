Белстат опубликовал последние данные по инфляции. В июле она добавила к прежним полугодовым значениям 0,1 %. В сравнении с декабрем 2020-го потребительские цены на товары и услуги выросли на 5,9 %.

Продовольствие в июле подешевело на 0,2 % в сравнении с июнем и подорожало на 5,7 %, сравнивая с декабрем. Непродовольственные товары выросли в цене за последний месяц на 0,4 %, а с декабря на 6,7 %. По услугам подорожание не столь заметно - 0,2 % в июле. И чуть больше 5 % с декабря.