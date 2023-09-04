Инфляция в Европе вернулась к росту

Инфляция в еврозоне вернулась к росту. По итогам августа 2023 года потребительские цены в 20 европейских странах перестали замедляться и в среднем показатель составил 5,3 %, говорят предварительные данные Евростата. Так, продукты питания подорожали почти на 10 %, стоимость услуг прибавила 5,5 %, и чуть меньше - промышленные товары. Единственной категорией, в которой было зафиксировано снижение цен в годовом выражении, оказались энергоносители. Однако месячная инфляция в этом секторе осталась на высоком уровне и составила чуть более 3 %.