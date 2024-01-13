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Информационная картина недели - подводим итоги
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Лукашенко: Нам нужен крепкий союз сильных, экономически самодостаточных суверенных государств
Лукашенко направил соболезнование Алиеву в связи с трагической гибелью людей в авиакатастрофе
Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург, где пройдут саммиты СНГ и ЕАЭС
Президент Беларуси направился с визитом в Россию для участия в саммитах СНГ и ЕАЭС
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Для поляков все приезжие - люди второго сорта? О польском "гостеприимстве" - в "Таблице Менделевой"
Католический мир празднует Рождество Христово. Лукашенко поздравил белорусов
Трагедия для мирового хоккея, или Как Беларусь не дождалась на матч ярославский "Локомотив"
От истории до современности. Беловежской пуще - 85 лет
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100 лет тюрьмы каждому - американская гей-пара годами насиловала приемных сыновей
Стала известна дата инаугурации шестого президента Грузии Михаила Кавелашвили
В Польше студенты принесли на рождественскую ярмарку пряники в форме свастики и восхваляли Гитлера
Причиной пожара в ТЦ Владикавказа стало падение обломков сбитого беспилотника
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