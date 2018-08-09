ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Инициативу "Один пояс и один путь" обсуждали в НАН Беларуси

Безвизовый режим между Беларусью и Китаем начнет действовать с завтрашнего дня. А сегодня будущее инициативы "Один пояс и один путь" (в этом году ей исполняется 5 лет) обсуждают специалисты Института экономики НАН Беларуси и Китайского института развития. Это вопросы инвестиций, энергосбережения и инфраструктуры.

Особый акцент на индустриальном парке "Великий камень". Условия для работы резидентов уже созданы. Следующий шаг - сделать так, чтобы компании смогли продавать свои товары не только на белорусском и российском рынках.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все