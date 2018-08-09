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Инициативы "Один пояс, один путь" обсуждают специалисты Института экономики НАН Беларуси и Китайского института развития

Безвизовый режим между Беларусью и Китаем начнет действовать с завтрашнего дня. А сегодня будущее инициативы "Один пояс, один путь" (в этом году ей исполняется 5 лет) обсуждают специалисты Института экономики НАН Беларуси и Китайского института развития. Это вопросы инвестиций, энергосбережения и инфраструктуры.

Особый акцент на индустриальном парке "Великий камень". Заявленный объем инвестиций резидентов парка в этом году превысит один миллиард долларов.

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