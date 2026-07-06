"ИННОПРОМ-2026" в Екатеринбурге: Беларусь и Россия запускают промышленность без границ

В Екатеринбурге стартовала международная промышленная выставка "ИННОПРОМ-2026", превратив город на ближайшую неделю в промышленную столицу ЕАЭС и всей Евразии.

В мероприятии принимает участие и Беларусь. Представлены порядка 20 отечественных предприятий: "Интеграл", Белкоммунмаш, МАЗ и другие производственные флагманы.

А еще "ИННОПРОМ" - это хорошая площадка для двусторонних встреч, в том числе на уровне правительств.

Беларусь и Свердловская область обсуждают новые проекты

Промышленная кооперация - тема номер один в двусторонних белорусско-российских отношениях. Координируя действия на высоких уровнях, ставку делаем на региональные связи. Хороший пример - Свердловская область, столицей которой и является Екатеринбург. Недавно здесь локализовали производство гидравлики для БЕЛАЗов. Реализация этого проекта стала хорошим экономическим плюсом и для самого промышленного флагмана, и для белорусских торговых домов в России, и, конечно, для местных горнодобывающих компаний.

Товарооборот Беларуси и Свердловской области вплотную приблизился к отметке в 1 млрд долларов, но Президент Александр Лукащенко поручил на этом не останавливаться. Нужно больше совместных проектов - и в первую очередь промышленных. Белорусские бренды в России хорошо знают, им доверяют - и это уже хороший фундамент.

Сергей Чичук, генконсул Беларуси в Екатеринбурге:

"Хороший пример взаимодействия - работа машиностроительного завода имени Калинина из Екатеринбурга и нашего белорусского "АМКОДОРа". Договорились собирать технику и в Беларуси, и в Екатеринбурге. На выставке "ИННОПРОМ" представлен первый собранный в Екатеринбурге белорусский пятитонный погрузчик. А в Беларуси будут производить транспортную тележку и небольшую коммунальную машину".

Встреча премьер-министров Беларуси и России

Из сотрудничества с регионами и складывается общая картина товарооборота. С начала 2026 года он вырос уже на 20 % и, что приятно, во многом за счет высокотехнологичных отраслей. Впрочем, уделять внимание нужно всем сферам. Об этом говорили премьеры на двусторонней встрече.

Михаил Мишустин, председатель правительства России:

"Мы также создаем объединенную транспортную систему Союзного государства. В частности, 2 апреля уже начались железнодорожные пассажирские перевозки между соседними регионами. Наши президенты об этом договорились. Речь идет, в первую очередь, о пригородных маршрутах Смоленск - Орша и Смоленск - Витебск. Особое значение, конечно же, мы придаем развитию наших прямых межрегиональных связей".

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"Наши президенты встречались буквально недавно, но Александр Григорьевич Лукашенко (перед отъездом я с ним говорил) просил передать Владимиру Владимировичу Путину наилучшие пожелания. Я уверен, что сегодня темп взаимных встреч, наших дискуссий сохранится. Поэтому, Михаил Владимирович, я тоже с удовлетворением отмечаю, что взаимоотношения двух правительств, правительства России и правительства Беларуси, находятся на высочайшем уровне. Я вам всегда благодарен, что вы 24/7 на связи. И любые вопросы, которые у нас возникают, мы с вами оперативно решаем".

"ИННОПРОМ-2026": в белорусской экспозиции около 20 предприятий

Премьеров Беларуси, России, да и всего ЕАЭС встретил комплекс "Екатеринбург-ЭКСПО". Это традиционная площадка для проведения "ИННОПРОМа". В 2023-м Беларусь была страной - партнером выставки "ИННОПРОМ" в Екатеринбурге. Этот статус переходящий. Например, в 2026-м он у Индонезии.

Белорусские производители всегда готовятся к "ИННОПРОМу" основательно, привозят с собой большой перечень новинок. Задача - удивить. Настоящий ажиотаж вызвал троллейбус от МАЗа с увеличенным автономным ходом.

А с собой важно увезти портфель конкретных договоренностей. Эффективность выставки увидим со временем - в конкретных цифрах.

Гендиректор ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения" Руслан Страхар рассказал, что 7 июля планируется подписать очередной контракт, связанный с лифтами. Кроме того, с партнерами активно обсуждаются новые разработки в области сельхозмашиностроения, карьерной техники, а также новые решения для железнодорожного транспорта и освещения.

"Индустрия 360": полный цикл высокотехнологичного производства

На пленарной сессии белорусский и российский премьеры заглядывали в будущее. Главная тема "ИННОПРОМ" - "Индустрия 360: производство без границ". Это про полный цикл производства. Реалии подтолкнули делать ставку на свое. Но тут важно не только железо, еще и начинка. Роботизация, искусственный интеллект и отечественный софт - тренды, которым следуют белорусские специалисты. Главное - оперативно все инновации внедрять в производство.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"Потенциал идеальной экосистемы для "Индустрии 360" заложен в советском государстве. Белорусско-российский высокий уровень интеграции и кооперации способен дать тот самый полный цикл производства без границ. Принимаемые главами наших государств решения, совместная работа правительств, тесная межрегиональная связь, реализация совместных проектов и программ - все это обеспечило не только увеличение взаимной торговли между странами, но и укрепление технологической безопасности".

Выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" пройдет с 30 сентября по 2 октября

Следующей площадкой для обсуждения стратегических промышленных вопросов станет "ИННОПРОМ. Беларусь". Выставка пройдет в нашей стране уже во второй раз, и, кажется, это становится доброй традицией. Белорусские специалисты готовы делиться компетенциями с партнерами. Так, вместе обеспечиваем технологическую независимость глобального большинства.