"ИННОПРОМ. Беларусь": 40 стран и 160 предприятий объединил Минск

Лучшим доказательством того, что союзники готовы двигаться дальше вместе и создавать эффективный продукт в рамках кооперации выступила масштабная площадка в Минске.

Форум "ИННОПРОМ. Беларусь" стал тем самым местом, где технологии выведены на максимум. Лидеры промышленности из 40 стран мира - от наших ближайших партнеров по ЕАЭС, Казахстана и Кыргызстана, до далекой Камбоджи - привезли свои лучшие IT-решения и новинки.

160 белорусских предприятий показали, какими машинами и станками мы готовы обеспечивать общий рынок. Это были дни множества соглашений и больших договоренностей. Расскажем о самых ярких моментах промышленного диалога.

Роботы сегодня могут многое. Двигают вперед целые отрасли. Меняют систему производства и сферу услуг. Но всем им нужен человек, поэтому кадровый вопрос актуальности не теряет.

Гоар Барсегян, министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК:

"У нас сейчас разрабатывается межгоспрограмма по робототехнике. И я очень надеюсь, что мы сможем в рамках механизма поддержки кооперационных проектов по этой части тоже двигаться. Не секрет, что у каждого государства есть своя специализация. Беларусь обеспечивает в основном технологическое оборудование, комплектующие и программное обеспечение. Казахстан - строительные услуги, программное обеспечение. И понятно, что по определенным направлениям у всех есть свои сильные возможности".

Как раз про свои сильные стороны каждый ярко заявляет на международных форумах. "ИННОПРОМ. Беларусь" собрал 500 компаний и 28 делегаций. География широка. Стран почти вдвое больше, чем было год назад.

Руководитель компании по продаже белорусской шинной продукции из Камеруна Кэлвин Эрик Оувэ пояснил, что приехал, чтобы увидеть потенциал белорусского промышленного производства. По его словам, он под большим впечатлением: взял много каталогов, чтобы по возвращении в свою страну начать проработку сотрудничества. Он отметил, что ценит белорусские шины: срок их службы вдвое больше, чем у продукции азиатского производства.

Ибрагим Алысой, учредитель компании по производству малых архитектурных форм (Азербайджан):

"Мы делаем архитектурные конструкции из металла и дерева, которые украшают наши города. Хотим показать, и уже очень много контактов из Беларуси, и я думаю, что мы будем сотрудничать с белорусскими компаниями, строителями, девелоперами, и будем налаживать бизнес-взаимоотношения".

"Мы представляем самый большой холдинг в Иране, в который входят 177 компаний, которые занимаются различными направлениями по части промышленности, нефтепереработки, электроэнергетики и многое другое. У нас есть что предложить белорусским компаниям. Я думаю, что есть все предпосылки к тесному белорусско-иранскому сотрудничеству", - отметил директор промышленной ассоциации Ирана Резо Хушманд.

Советник президента Никарагуа Лауреано Ортега Мурильо сообщил, что благодаря открытым кредитным линиям для поставок белорусской техники уже заключено немало контрактов. Кроме того, по его словам, подписан серьезный контракт на поставку автомобилей скорой помощи, которые помогут спасать жизни никарагуанцев.

Среди новичков выставки - Камбоджа. Расстояние более 8 тыс. км - не преграда.

Самхенг Бора, государственный секретарь министерства торговли Камбоджи:

"Камбоджа впервые представлена на "ИННОПРОМ. Беларусь" в Минске. Для нас это первый опыт участия в выставке, и мы очень рады быть здесь. Надеемся и далее видеть много гостей на нашем стенде. Благодарим за приглашение".

А Казахстан - постоянный участник "ИННОПРОМ. Беларусь". И это дает хороший результат. Заключены контракты на 80 млн долларов - итог 2026 года.

Мухамед Андаков, зампредседателя комитета министерства промышленности и строительства Казахстана:

"У нас в промышленной кооперации 17 проектов, уже созданных с Республикой Беларусь. Один из примеров - Railway System. Одна из осей привозится из Беларуси, дорабатывается, и у нас ставится одна из коопераций. Вторая у этой компании есть. Стрелочные переводы, которые устанавливают на железных дорогах, локализовались в Беларуси, наоборот. Мы свое производство здесь локализуем и создаем совместную промо-кооперацию".

Да, во главе угла кооперация, производственная и технологичная. Конкуренция велика, и чтобы удержать свои позиции на рынке и найти новые, важно смотреть на несколько шагов вперед. И подтверждать свой класс краш-тестами.

"Мы работаем с россиянами, ну, естественно, с белорусами, со всеми странами ЕС в последние годы, конечно, достаточно большой сделан шаг вперед. И, конечно, это уникальная возможность встретиться со своими заказчиками, партнерами, друзьями, коллегами в одном месте", - рассказал директор компании по сертификации продукции, оборудования и транспортных средств Андрей Захарик.

Привезти новинку на "ИННОПРОМ. Беларусь", значит показать всем - компания развивается. Вот и новинка тракторной техники в 542 лошадиных сил в 2027 году планирует выйти в серию.

Тарас Мурог, гендиректор Минского тракторного завода:

"На сегодняшний день 4 машины работают в полях. На одну из машин наработка приближается уже к тысяче моточасов. Уже по этим машинам определенный интерес есть и в Российской Федерации. Поэтому мы, конечно же, делаем ставку на энергоэффективную машину".

Гендиректор ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга" Александр Ефимов рассказал, что малогабаритную коммунальную машину "Амкодор ВИ-8" они спроектировали и создали оперативно. В этом году, по его словам, они выставили ее на московской выставке строительной техники и технологий, где она заняла самое высокое место среди малогабаритной коммунальной техники.

Деловые переговоры на стендах три дня нон-стоп. Кто-то уже выбрал модель и готов поставить подпись под контрактом, а кто-то изучает свежие решения, где технологии на максимуме.

На "ИННОПРОМ. Беларусь" можно поуправлять и БелАЗом, даже если он находится за несколько километров от выставочного центра.

Обучение беспилотному управлению - это тренд, и белорусские инженеры держат руку на пульсе".

Дмитрий Елисеев, заместитель генерального конструктора ОАО "БелАЗ":

"Целая делегация, целый автобус поехал, 40 человек, вживую посмотреть, убедиться в том, что это реальные БелАЗы, что там никто не сидит, не дай бог, там в кабине не управляет. Поэтому потенциальные клиенты интересуются, активно смотрят. И самое главное, что в мире компаний, которые вообще подобную технику делают, их единицы. Вот подобную технику и еще автономную, и плюс еще чисто белорусская разработка, это, конечно, большой успех вообще отечественной промышленности, отечественного IT. Это такой очень хороший пример импортозамещения технологического суверенитета".

Оператор лишь в помощь автономному самосвалу. Система позволяет одному специалисту одновременно следить за работой пяти автономных машин.

"Я глубоко впечатлен белорусскими технологиями, представленными на выставке. Они нам особенно пригодятся в горнодобывающей промышленности. Мы намерены углублять сотрудничество", - отметил министр энергетики Мозамбика Эштеван Пале.

Якутия предлагает нам участие в проектах по огранке алмазов и готова закупать автобусы на сжатом газе.

Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия):

"В ближайшее время будет уже в северном исполнении направлен в Якутск для прохождения там испытаний, потому что понятно, что общественный транспорт, он всегда требует особого внимания к удобству, к комфорту людей".

Кировская область изучает белорусский опыт разработки торфяных месторождений, а в Уфе мы расширяем площадку под сборку совместных троллейбусов, а Нижний Новгород силен в судостроении.

Андрей Дудкин, руководитель представительства Нижегородской области России в Беларуси, заявил, что с учетом государственной программы развития туризма в Республике Беларусь они предлагают целый класс различных судов с малой осадкой, которые могут эксплуатироваться на всех водных артериях Республики Беларусь - как на реках, так и на озерах. По его словам, потенциал озерный и речной в Республике огромный, и это хороший вклад в развитие экономики.

На встречах обсуждали и себестоимость конкретных проектов, поставку комплектующих без посредников и стройки в российских регионах.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"Это реализация новой очереди строительства Смоленской атомной станции. Они будут строить новую очередь. И реконструкция, модернизация. Фактически это новое строительство аэродрома Смоленск-Северный. И вот они выбирают наших подрядчиков. На генеральном подряде будет работать Минская строительная компания. И это будет один из крупнейших строительных проектов, который мы на текущий момент реализуем в России, примерно на 120 млн долларов. Конечно, сроки сжатые - это 2-2,5 года, но квалификации и компетенций наших строителей хватает, и я думаю, что они за этот проект в скором времени возьмутся".

Об этом лучше других знает Росатом. Сегодня мы уже говорим о совместном развитии инфраструктуры Северного морского пути, который становится глобальным транспортно-логистическим маршрутом.

Станислав Левицкий, директор странового офиса госкорпорации "Росатом" в Беларуси:

"Для Республики Беларусь что важно? Особенно в условиях вот того геополитического напряжения, которое сейчас существует. У нас есть гарантированный, спокойный выход на рынки Глобального Юга. Это именно те страны и партнеры, которые заинтересованы во взаимодействии с нами, которые также активно откликаются на темы равноправия, партнерства, прозрачности в отношениях, которые не требуют каких-то непонятных уступок взамен на некие, допустим, преференции для себя".

Директор странового офиса "Росатома" в Беларуси заявил, что совместная работа двух стран обеспечивает синергию в рамках экономики Союзного государства. Он напомнил, что недавно первый транзитный белорусский груз прошел через Северный морской путь. Левицкий отметил, что "Росатом", будучи инфраструктурным оператором Северного морского пути и отвечая за развитие терминалов и портов, является также крупным логистическим оператором. По его словам, в Беларуси госкорпорация активно помогает республиканским предприятиям отправлять на экспорт и ввозить обратно необходимые товары, комплектующие и материальные ценности.

А на "ИННОПРОМ. Беларусь" Росатом презентовал первый российско-белорусский 3D-принтер. Трехмерная печать позволяет изготавливать изделия сложной формы для промышленности и медицины быстро и эффективно. И уже госкорпорация продумывает, чем удивлять на следующем форуме в Минске. А то, что он состоится, ни у кого из участников не вызывает сомнения.