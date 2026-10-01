"ИННОПРОМ" - место, где рождается кооперация" - Майоров о российско-белорусских проектах

Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ" изначально родилась в России, в Екатеринбурге, а в Беларусь пришла уже во 2-й раз. В 2026 году в Минск приехали 17 российских регионов, и одним из самых заметных стал стенд Татарстана. О целях участия, ключевых совместных проектах и перспективах кооперации рассказал председатель правления Делового объединения кластеров России Сергей Майоров.

По словам Сергея Майорова, в этом году он приехал на свой 5-й "ИННОПРОМ", а в Беларусь - в 2-й раз. Гость отметил, что приятно видеть, как формат "дотянулся" до Беларуси, а в этом году - и до стран дальнего зарубежья: Саудовской Аравии, Узбекистана, а также впервые до Индии и Дели. Самым близким и дружественным для России остаЕтся, конечно, Беларусь.

"ИННОПРОМ" для нас, промышленников, - это самая лучшая промышленная выставка. Там, где рождается кооперация, взаимные поставки, инвестиции, где есть возможность узнать о новом трансфере технологий", - подчеркнул Сергей Майоров. Он добавил, что без инноваций не бывает доходов: если просто повторять чью-то продукцию, денег не заработаешь, а инновации рождаются именно на "ИННОПРОМ".

Совместные проекты

Одним из самых ярких объединяющих проектов гость назвал сборку тракторов МТЗ в Елабуге. Однако этим сотрудничество не ограничивается. Минский моторный завод совместно с компанией "РариТЭК" выпустил газовый двигатель: разработка принадлежит "РариТЭК", а производство налажено в Минске. Этот двигатель устанавливается на всю технику, которая производится в Набережных Челнах.

Отрадно и то, что на выставке COMTRANS было подписано соглашение между КАМАЗом и МАЗом о производстве автоматической коробки передач. Она будет производиться в Беларуси, но унифицирована для всех грузовиков, выпускаемых на обоих предприятиях, и, возможно, на других автомобильных заводах России.

Конкурировать или объединяться?

Сергей Майоров подчеркнул, что Россия и Беларусь не должны конкурировать на маленьком рынке двух стран - он составляет лишь несколько процентов от мирового. "Мы все-таки должны противопоставить нашу кооперацию глобальным игрокам. Если так не сделать, тогда от нашей автомобильной промышленности может ничего не остаться в перспективе, допустим, 50 лет", - предупредил он.

По его мнению, специализация и унификация обязательны, и на каждом этапе каждая сторона должна получать свои доходы, иначе система в рыночной экономике не работает.

Внешние условия сблизили

Гость отметил, что когда-то КАМАЗ и МАЗ казались непримиримыми конкурентами, но сейчас, в том числе под влиянием непростых внешних условий, они поняли, что нужно работать вместе. "За небольшое время, начиная с 2022 года, когда наши белорусские и российские компании обратили взор друг на друга уже в качестве основных партнеров. Сейчас мы ограничены выбором партнеров. И хорошо, что это произошло", - сказал Майоров.

Он добавил, что внешние угрозы подтолкнули к развитию собственной промышленности, и промышленники после 2022 года почувствовали, что они очень нужны своей стране и братской Беларуси. Поставки автокомпонентов на российские автомобильные заводы, в частности на КАМАЗ, выросли в разы.

По словам гостя, товарооборот между Россией и Беларусью в 2025 году составил 52 млрд долларов. Для сравнения: рекордный оборот с Китаем - около 240 млрд долларов. На первый взгляд может показаться, что с Китаем оборот больше.

"На самом деле нет. Если в пересчете на одного белоруса, то в десятки раз оборот с Беларусью на одного белоруса выше. И это очень почетно для такой небольшой экономики Беларуси", - подчеркнул Майоров. Он отметил, что Беларусь имеет лучшие экономические условия для развития кооперации.

Станкостроение - новая точка роста

Отдельно была затронута тема станкостроения. Гость не стал озвучивать инвесторов, но сообщил, что один из белорусских инвесторов планирует в Бугульме проект по производству пятикоординатных станков. "Мы, естественно, создадим ему лучшие условия, потому что мы очень хотим, чтобы станкостроение, те компетенции, которые были в Беларуси, пришли и в Республику Татарстан", - заявил он.

Майоров пояснил, что барьеры, когда закупается только белорусская или российская продукция, все равно существуют. Чтобы их обойти, нужна глубокая локализация в Российской Федерации, получение сертификата СТ-1 по 719-му постановлению, чтобы государственные корпорации по 223-му постановлению могли без ограничений закупать продукцию.

Он напомнил, что станкостроение в России с 2022 года увеличилось в несколько раз. В Советском Союзе, когда Беларусь и Россия были вместе, станки поставлялись во многие страны мира - это была экспортная отрасль. "Сейчас мы, если сможем нормально договориться о распределении специализации и по выпуску станков, мы также в ближайшей перспективе должны стать экспортерами", - заключил Сергей Майоров.