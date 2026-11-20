Предприятие "Штадлер Минск" готово выпускать инновационную технику для столичного метрополитена, а также Белорусской железной дороги, для этого есть все компетенции и опыт работы на отечественном рынке.

Об этом 20 ноября заявили на заводе в Фаниполе, который посетила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Она ознакомилась с деятельностью производителя электротранспорта, у которого есть крупные контракты на поставку поездов в Азербайджан и Казахстан, а также пообщалась с коллективом предприятия.

Уровень локализации предприятия - 60 %. Здесь работает более 500 сотрудников, 70 из которых - группа инжиниринга.

Сергей Карпович, директор ЗАО "Штадлер Минск": "Мы очень гордимся нашим инжинирингом. Начинали мы с трамвайной тематики и сегодня мы находимся уже в компетенциях двухэтажных поездов. То есть мы этот продукт можем проектировать с нуля, можем его изготовить и поставить клиенту. Более того, мы несем гарантийные и сервисные обязательства. Наш инжиниринг способен выполнять разработки как тележечной части, так и преобразователей и привода. Вся силовая электроника, а также компетенции по расчету кузова - все это сосредоточено у нас. Таким образом, мы сконцентрировали внутри Республики Беларусь все необходимые ноу-хау, которые существуют в современном мировом железнодорожном пассажиростроении".

"Штадлер Минск" работает на белорусском рынке уже более 12 лет. За это время выпущено почти 2 тыс. кузовов. Это, к примеру, трамваи для Боливии, поезда для России, Грузии, Норвегии и других стран. Одним из ключевых стал контракт на поставку более чем 40 вагонов для минского метро.