Инновации в птицеводстве: за какие успехи в отрасли Беларусь отметили в ФАО ООН

ОАО "Солигорская птицефабрика" запустила инновационную перепелиную ферму замкнутого цикла. Успехи птицеводческой отрасли Беларуси отмечены в том числе на уровне Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО ООН).

Ферму построили за рекордные сроки - за два года, а ранее на ее месте было поле. Сейчас на пустыре выросли две площадки. На одной расположен инкубатор и места для выращивания молодняка на 380 тыс. птицемест. На основной площадке содержится более 1 млн голов промышленного стада и родительский птичник на 100 тыс. голов.

Вся инфраструктура позволяет собрать в день 700-750 тыс. яиц и упаковать их.

"Когда рассчитывали в бизнес-плане возврат денег, у нас получилось около 10 лет. Пересчитав сегодня (а мы занялись не только вопросами производства перепелов, но и генетикой, что позволило получить дополнительно 10 яиц с одной перепелки), окупаемость уменьшилась до 6 лет. Но я уверена, что дальше этот срок сократится еще", - выразила убеждение в ток-шоу "Экономическая среда" член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству, директор ОАО "Солигорская птицефабрика" Инна Толкачева.

Инна Толкачева

Реализация этого проекта идет опережающими темпами, однако это невозможно было бы без участия государства - 40 % составляют государственные невозвратные деньги. Перепелиная ферма - яркий пример государственной политики страны по развитию социальной отрасли.

Кстати, Солигорская птицефабрика занимается еще одним проектом - комплексом по переработке перепелиных яиц. "Сегодня мы работаем круглосуточно, потому что надо переработать большой объем яиц. Пока предприятие работает на тесной площадке, которой 55 лет. Новый комплекс находится на стадии возведеннного металлокаркаса и обшивки. Уверена, что к концу 2027 года инновационный проект будет запущен. Он уникален тем, что ручной труд будет сведен к минимуму. Комплекс будет оснащен автоматической линией", - заявила член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.

Насколько полно Беларусь обеспечивает свои потребности в продукции. Что производит. С какими вызовами сталкивается аграрный сектор рассказали подробно в ток-шоу "Экономическая среда".

Главное фото: magnific.com