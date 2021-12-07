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Инновации в обработке древесины: в Клецком лесхозе тестируют новую сушильную камеру

Инновации в обработке древесины. Лесхозы Минской области открывают новые производства и активно проводят модернизацию.

Так, в Клецком лесхозе впервые в Беларуси тестируют новую сушильную камеру. Технология термомодификации позволяет сырью стать более устойчивым к погоде, при этом не утратить механических качеств. Древесина, обработанная по такой технологии, имеет хороший экспортный потенциал. Рассказывает Татьяна Божко (видео).

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