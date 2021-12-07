Инновации в обработке древесины: в Клецком лесхозе тестируют новую сушильную камеру

Так, в Клецком лесхозе впервые в Беларуси тестируют новую сушильную камеру. Технология термомодификации позволяет сырью стать более устойчивым к погоде, при этом не утратить механических качеств. Древесина, обработанная по такой технологии, имеет хороший экспортный потенциал. Рассказывает Татьяна Божко (видео).