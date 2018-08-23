Инновационные проекты для сельского хозяйства сегодня презентовали белорусские предприятия во время международной научной конференции. От дронов, которые сканируют растения с высоты птичьего полета, до комбайнов с автопилотом. Такие смарт-технологии направлены на то, чтобы увеличить урожай и при этом снизить затраты. Элементы так называемого точного земледелия уже используют хозяйства Минской области.