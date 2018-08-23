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Инновационные проекты для сельского хозяйства сегодня презентовали белорусские предприятия

Инновационные проекты для сельского хозяйства сегодня презентовали белорусские предприятия во время международной научной конференции. От дронов, которые сканируют растения с высоты птичьего полета, до комбайнов с автопилотом. Такие смарт-технологии направлены на то, чтобы увеличить урожай и при этом снизить затраты. Элементы так называемого точного земледелия уже используют хозяйства Минской области.

Белорусские разработки оценили специалисты из России, Украины и Азербайджана. Всего форум объединил более полусотни специалистов в сфере сельского хозяйства.

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