До конца года в "Великом камне" откроют инновационный центр

Инновационный центр в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" откроют до конца года. Задача - помогать стартапам, а также довести научные идеи до промышленной реализации. Среди направлений - цифровой подход в производстве, био- и экотехнологии, разработка новых материалов. Кстати, само здание в эксплуатацию планируют ввести в декабре. Выполнено оно в форме знака бесконечности. А площадь - около 19 тысяч квадратных метров.