Иностранные инвесторы в I квартале 2022 года вложили в экономику Беларуси почти $3,5 млрд долларов

Иностранные инвесторы в I квартале вложили в экономику Беларуси почти $3,5 млрд долларов. Из них 3 млрд - это прямые иностранные инвестиции. Основные плательщики из России, Кипра, Нидерландов и Украины. Организации страны за этот же период направили за рубеж инвестиций на сумму более полутора млрд долларов. Значительные объемы - субъектам хозяйствования России, Украины, Литвы и Кипра.