Беларусь находится под беспрецедентным санкционным и политическим давлением. Задача создавать свое - приоритет во всех сферах. Лазерные и оптические технологии - не исключение. Институт физики Академии наук взял курс на импортозамещение. Где уже применяют отечественное лазерное оборудование, над чем работают ученые сейчас? Светлана Чернова продолжит.

Из маленькой стекляшки получаются десятки тысяч микротранзисторов для любой электроники. А пока это сложная полупроводниковая структура, которая выращена при температуре 1000 градусов на сапфировой подложке. Производством таких деталей занимается центр широкозонной нано- и микроэлектроники Института физики Академии наук Беларуси.



После того как гетероструктуры выращены, они идут в минский НИИ радиоматериалов или "Интеграл", где осуществляется постростовые процессы, где просто из гетероструктур, из набора слоев полупроводников уже появляются контакты, то есть возникает настоящий транзистор. Евгений Луценко, и.о. заведующего центром широкозонной нано- и микроэлектроники Института физики имени Б. И. Степанова НАН Беларуси



Уже после отработки всех этих процессов структуры будут применять в производстве - это шаг к импортозамещению в сфере микроэлектроники. С целью не закупать, а создавать свое, белорусское для промышленности, в институте появился центр лазерных технологий. Например, вот это оборудование всего лишь небольшой пример работы ученых. Лазер гравирует логотипы, инвентарные номера, маркировки подлинности.



Да, уникальными системами подстройки, скорости обработки мощности, частоты лазера, который мы производим. Мы можем изготавливать изображения различной цветовой гаммы. Максим Леоненя, заведующий центром лазерных промышленных технологий Института физики имени Б. И. Степанова НАН Беларуси



В центре также разрабатывают системы очистки металлов от различных покрытий, например, ржавчины. И все с применением лазерных технологий. Это не открытие в мировой науке, но цель другая - создать свое оборудование и сделать его конкурентоспособным.



Недавно у нас запланирован был проект для взаимодействия с организацией "Планар", которое выпускает оборудование для микроэлектроники. В данном ключе мы будем разрабатывать в ближайшие годы новый уникальный для нашей страны лазер, чтобы также решить задачу импортозамещения. Максим Леоненя, заведующий центром лазерных промышленных технологий Института физики имени Б. И. Степанова НАН Беларуси



И лечить детей от желтухи. Обычно достаточно нескольких процедур по 6-12 часов. Прибор "Малыш" разрабатывал Институт физики совместно с РНПЦ "Мать и дитя". Такие аппараты в количестве трех тысяч находятся практически во всех роддомах страны. Лазерно-оптические технологии для биологии и медицины - еще одно направление института. Ученые анализируют воздействие лучей на живые организмы и уже внедрили в нашу систему здравоохранения ряд приборов для лечения заболеваний.



Фактически аппаратура, которую мы разрабатываем в настоящее время,обеспечивает реализацию всех технологий, известных в мире, основанных на воздействии высокоинтенсивного лазерного излучения. Виталий Плавский, замдиректора по научной и инновационной работе Института физики имени Б. И. Степанова НАН Беларуси



Почти 60 лет Институт физики занимает ведущие позиции в сфере производства лазерной техники и оборудования. Без преувеличения национальное достояние.



В нашем институте создается и разрабатывается уникальное оптическое оборудование, т.е. это линзы, зеркала и так далее, призмы высокотехнологичные, которые идут комплектующими для различных разнооптических систем, которые производятся у нас в Минске в большом количестве. Мы являемся основными поставщиками таких вещей. Т.е. разработка, создание и дальше сопровождение, т.е. в этом плане мы играем значительную импортозамещающую роль. Максим Богданович, директор Института физики имени Б. И. Степанова НАН Беларуси

