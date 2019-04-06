Хозяйства Минской области засеяли почти половину площадей. На сегодня обработано почти 45 % площадей. Пока ведется сев ранних яровых культур - зерновых и зернобобовых.



В выборе семенного материала аграриям помогают селекционеры. Так, Институт земледелия разрабатывает новые виды семян для получения высокоурожайных сортов. В генетическом банке их несколько тысяч. Морозоустойчивая, скороспелая и высокорослая пшеница. Среди новинок - зерно с фиолетовой окраской. Такие твердые сорта пшеницы обязательно войдут в рацион спортсменов.



Чтобы создать новый сорт растения, нужно около 12 лет. В теплицах, где температура достигает 21 градуса, урожай собирают три раза в год. В Институте экспериментальной ботаники представлено более 50 редких видов растений.