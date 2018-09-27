3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Интеллектуальная платформа по контролю за почтовыми отправлениями может появиться в Беларуси и России
Интеллектуальная платформа по контролю за международными почтовыми отправлениями может появиться в Беларуси и России. Этот вопрос рассмотрела коллегия Таможенного комитета Союзного государства. Поток интернет-торговли в последние годы вырос в несколько раз. И теперь нужна новая система, которая позволит контролировать почтовые отправления как с точки зрения взимания необходимых платежей, так и с точки зрения предотвращения ввоза запрещенных предметов. Цифровые решения затронут и положения Таможенного кодекса ЕАЭС.
На встрече обсудили и необходимость внедрения в ЕАЭС механизма безбумажной торговли по принципу "одно окно". Это поможет упростить процедуры торговли, оптимизировать существующие технологии, улучшить качество работы таможенных служб и укрепить международный авторитет Евразийского экономического союза.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов