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Интеллектуальная платформа по контролю за почтовыми отправлениями может появиться в Беларуси и России

Интеллектуальная платформа по контролю за международными почтовыми отправлениями может появиться в Беларуси и России. Этот вопрос рассмотрела коллегия Таможенного комитета Союзного государства. Поток интернет-торговли в последние годы вырос в несколько раз. И теперь нужна новая система, которая позволит контролировать почтовые отправления как с точки зрения взимания необходимых платежей, так и с точки зрения предотвращения ввоза запрещенных предметов. Цифровые решения затронут и положения Таможенного кодекса ЕАЭС.

На встрече обсудили и необходимость внедрения в ЕАЭС механизма безбумажной торговли по принципу "одно окно". Это поможет упростить процедуры торговли, оптимизировать существующие технологии, улучшить качество работы таможенных служб и укрепить международный авторитет Евразийского экономического союза.

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