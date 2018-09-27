Интеллектуальная платформа по контролю за почтовыми отправлениями может появиться в Беларуси и России

Интеллектуальная платформа по контролю за международными почтовыми отправлениями может появиться в Беларуси и России. Этот вопрос рассмотрела коллегия Таможенного комитета Союзного государства. Поток интернет-торговли в последние годы вырос в несколько раз. И теперь нужна новая система, которая позволит контролировать почтовые отправления как с точки зрения взимания необходимых платежей, так и с точки зрения предотвращения ввоза запрещенных предметов. Цифровые решения затронут и положения Таможенного кодекса ЕАЭС.