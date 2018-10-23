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Интерактивная сессия управленцев и делового сообщества Восточной Европы и Центральной Азии проходит в Женеве

Мероприятие - одно из событий Всемирного инвестфорума конференции ООН по торговле и развитию. В его работе принимает участие и наша делегация. Обсуждаются перспективы улучшения инвестклимата в Беларуси. А вечером запланирован мини-форум и презентация страны для швейцарских компаний. Речь пойдет о законодательной базе по развитию частного дела и открытию совместных производств с иностранным капиталом.

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