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Интернет-торговля стала новой темой в проекте "Экономическая среда"
Как развивается интернет-торговля в Беларуси? Тема нашего очередного выпуска "Экономической среды". Электронная коммерция - это устойчивый мировой тренд. И нашей торговле важно не отстать от современных тенденций, применять лучшие практики. И при этом защитить потребителя.
Чего мы хотим добиться? Например, в Китае надо получить верификацию, что магазин настоящий. Так и у нас в законодательстве заложено, что ты можешь рекламировать в соцсетях продукт, но это не продажа. В торговом реестре должен быть зарегистрирован магазин или онлайн-площадка в той или иной форме. Должна быть государственная регистрация. Задача была приблизить онлайн-торговлю к традиционной оффлайн с точки зрения двух позиций - защита прав потребителей и доведение объективной, честной информации до потребителя о продавце, товаре и самой онлайн-площадке.
Новый выпуск смотрите 14 августа сразу после "Панорамы".
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