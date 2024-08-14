Интернет-торговля стала новой темой в проекте "Экономическая среда"

Чего мы хотим добиться? Например, в Китае надо получить верификацию, что магазин настоящий. Так и у нас в законодательстве заложено, что ты можешь рекламировать в соцсетях продукт, но это не продажа. В торговом реестре должен быть зарегистрирован магазин или онлайн-площадка в той или иной форме. Должна быть государственная регистрация. Задача была приблизить онлайн-торговлю к традиционной оффлайн с точки зрения двух позиций - защита прав потребителей и доведение объективной, честной информации до потребителя о продавце, товаре и самой онлайн-площадке.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси