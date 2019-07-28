Интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Узбекистан

Вернемся к теме Белорусско-узбекского форума регионов. Он открывается уже завтра в Минске. Готово более 20 соглашений между областями и конкретными предприятиями. Но, понятно, это не предел. Форум - это возможность поговорить с глазу на глаз и увидеть на деле машины, технологии и продукты, которые можно и покупать, и вместе производить. Новые контакты пополнят копилку и дорожной карты, которая разработана по поручению президентов двух стран и с сентября прошлого года уже выполнена на треть. Взаимный интерес и в экспорте наших продуктов питания в Среднюю Азию, а также кооперации в фармацевтике, легкой промышленности и сельхозмашиностроении. Об этом нашему корреспонденту Светлане Лукьянюк рассказал глава белорусской дипмиссии в Узбекистане Леонид Маринич (видео).



