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Интервью Леонида Зайца "Главному эфиру"

На полях выставки "Белагро" мы встретились с Министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем, чтобы уточнить, какие аргументы использует наша делегация на переговорах с российской стороной, как застраховаться от подобных конфликтов.

Но, конечно, разговор зашел и об итогах самой выставки - главный аграрный форум ставит новые рекорды. Символом их, кстати, может быть и вот этот душистый каравай. 9 килограммов - солидный вес.

Также постоянно набирает вес и наше сельское хозяйство. А качество белорусской продукции признают на зарубежных рынках, в том числе на таком непростом, как китайский. Об этом в эксклюзивном интервью "Главному эфиру" рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси (видео). 

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