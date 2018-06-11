Интервью Леонида Зайца "Главному эфиру"

На полях выставки "Белагро" мы встретились с Министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем, чтобы уточнить, какие аргументы использует наша делегация на переговорах с российской стороной, как застраховаться от подобных конфликтов.

Но, конечно, разговор зашел и об итогах самой выставки - главный аграрный форум ставит новые рекорды. Символом их, кстати, может быть и вот этот душистый каравай. 9 килограммов - солидный вес.