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Интервью Михаила Гуцериева смотрите в воскресенье в 9 вечера в "Главном эфире"
Беларусь станет мировым центром калийного производства. Максимум через 4 года в стране появится, по сути, "второй Солигорск".
Работу начнет Нежинский горно-обогатительный комбинат. Предприятие в Любанском районе с нуля возводит российский "Славкалий". Как заявил в эксклюзивном интервью нашему каналу председатель Совета директоров компании Михаил Гуцериев, Беларусь укрепит позиции в топе крупнейших экспортеров калийных минеральных удобрений. Всего в строительство инвестируют два миллиарда долларов. На первоначальном этапе там будут производить 2 миллиона тонн удобрений ежегодно. Появится более двух тысяч новых рабочих мест.
Какой экономический и социальный эффект получит Беларусь со строительством Нежинского комбината? Чем страна привлекательна для иностранного инвестора? Об этом и не только - полное интервью Михаила Гуцериева - бизнесмена из первого списка "Форбс". Смотрите в воскресенье в 9 вечера в "Главном эфире".
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