Интервью Михаила Гуцериева смотрите в воскресенье в 9 вечера в "Главном эфире"

Беларусь станет мировым центром калийного производства. Максимум через 4 года в стране появится, по сути, "второй Солигорск".

Работу начнет Нежинский горно-обогатительный комбинат. Предприятие в Любанском районе с нуля возводит российский "Славкалий". Как заявил в эксклюзивном интервью нашему каналу председатель Совета директоров компании Михаил Гуцериев, Беларусь укрепит позиции в топе крупнейших экспортеров калийных минеральных удобрений. Всего в строительство инвестируют два миллиарда долларов. На первоначальном этапе там будут производить 2 миллиона тонн удобрений ежегодно. Появится более двух тысяч новых рабочих мест.