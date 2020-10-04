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Интервью министра финансов Юрия Селиверстова
Уже в начале следующей недели по линии белорусско-российских отношений будут рассматривать подготовку бюджета Союзного государства на следующий год. Комиссия Парламентского собрания пройдет в формате видеоконференции. Также свои главные финансовые документы сейчас верстает и каждая из сторон. Просчитывая расходы и доходы, учитывая нынешнюю ситуацию мировой экономики и стоимость природных ресурсов.На этой неделе прогнозные документы 2021 года рассмотрели в правительстве. Обозначив точки роста, социальные ориентиры и долговые обязательства на этот и следующий год по внешним займам. Подробнее об этом наш корреспондент Светлана Лукьянюк спросила у министра финансов Юрия Селиверстова.
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