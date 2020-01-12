С этого года Беларусь председательствует и в Евразийской экономической комиссии. Уже в феврале ее возглавит Михаил Мясникович. Пост почетный и ответственный. Ведь ЕЭК - это, по сути, мозг и координационный центр Евразийского союза. Именно здесь решают стратегические для стран пятерки вопросы: от интеграции до технического регулирования, таможенного сотрудничества и честной конкуренции.



Каких успехов удалось достичь за 5 лет работы этого объединения? Как единая цифровая кооперация поможет крупному и частному бизнесу Беларуси выйти на рынки Евразийского союза? И каких инициатив ждут от председательства нашей страны в следующие 4 года? Об итогах и перспективах - в интервью министра промышленности и агропромышленного комплекса ЕЭК Александра Субботина (видео).



