Нелегальный рынок продукции легпрома в ЕАЭС - около 2/3 общего рынка

Рынок Евразийского союза - огромная площадка продаж и для белорусских предприятий легкой промышленности. Логистика здесь отличная, продажи растут. Каждый год товарооборот увеличивается примерно на 5 %. Но вместе с тем растет и конкуренция. Соглашения о зоне свободной торговли заключаются и с третьими странами, вне "пятерки". Чтобы продажи не падали, приходится снижать себестоимость товара, ведь много сырья, с которым работают белорусы, привозного. А это все отражается на конечной цене товара. Но не только это сегодня беспокоит наших производителей. Важны единые правила игры, прозрачные и понятные, без серых схем. Ведь по оценке Евразийской экономической комиссии, нелегальный рынок продукции легпрома в ЕАЭС - это около двух третьих общего рынка. Об этом в интервью нашему корреспонденту Светлане Лукьянюк рассказала председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина (видео).