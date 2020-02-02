Интервью с главой Минсельхозпрода Анатолием Хотько

Об эффекте, которого ждут после принятия указа по Витебскому АПК, а также кадровых проблемах на селе, теплой зиме с ее коррективами в планы аграриев, курсах экспорта белорусской сельхозпродукции Светлана Лукьянюк спросила у главы Минсельхозпрода Анатолия Хотько (видео).





