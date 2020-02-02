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Интервью с главой Минсельхозпрода Анатолием Хотько

Об эффекте, которого ждут после принятия указа по Витебскому АПК, а также кадровых проблемах на селе, теплой зиме с ее коррективами в планы аграриев, курсах экспорта белорусской сельхозпродукции Светлана Лукьянюк спросила у главы Минсельхозпрода Анатолия Хотько (видео).


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