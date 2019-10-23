Интервью с главой Торгово-промышленной палаты Беларуси Владимиром Улаховичем

Качественной перезагрузки ждут и отношения с нашим союзником в Центральной Азии - Казахстаном. Завтра начинается официальный визит Президента Беларуси в эту страну. Традиционный экономический фундамент, а это машиностроение, продовольствие, мебель, строительство и образование, надстроят новыми сферами. От земли нефтехимия и логистика до космоса и космической же сложности IT-новациями.

Именно об этом деловые круги двух стран будут говорить на крупном бизнес-форуме в Нур-Султане. Завтра он соберёт около 2 сотен компаний. Какие сферы и проекты партнеры считают ключевыми? Что изменилось для совместного бизнеса после "мягкого трансфера власти" у союзника? И чем стоит поддержать усилия бизнеса? Об этом накануне визита и форума наш политический обозреватель Андрей Кривошеев расспросил главу Торгово-промышленной палаты Беларуси Владимира Улаховича (видео).