Министр финансов Максим Ермолович о новациях бюджета-2019

Тарифы на услуги ЖКХ в следующем году вырастут. Но не более чем на 5 долларов. Сейчас как раз рассчитывают, что и как может подрасти. Но главное поручение Президента в приоритете. Это чтобы не было больших скачков, а утяжеление сумм в жировках шло плавно и не било сильно по кошелькам.