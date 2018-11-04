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Министр финансов Максим Ермолович о новациях бюджета-2019

Тарифы на услуги ЖКХ в следующем году вырастут. Но не более чем на 5 долларов. Сейчас как раз рассчитывают, что и как может подрасти. Но главное поручение Президента в приоритете. Это чтобы не было больших скачков, а утяжеление сумм в жировках шло плавно и не било сильно по кошелькам.

Документ по тарифам будет готов в середине ноября. При этом малообеспеченным белорусам государство подставит плечо. Сохраняются субсидии на оплату услуг ЖКХ. Социальную направленность сохраняет и главный финансовый документ.

Особое внимание - повышению зарплат в бюджетной сфере. О распределении расходов в проекте госказны наш корреспондент Светлана Лукьянюк спросила лично у министра финансов Максима Ермоловича.

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