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Министр по налогам и сборам: 95% субъектов хозяйствования обязательные, ответственные, законопослушные
Год получился насыщенным на проекты и документы. А вот с чем страна проснулась уже 1 января, так это новый Налоговый кодекс. Его готовили достаточно долго совместными усилиями госорганы и представители бизнеса.
В итоге получился целостный документ, главная цель которого - стимулировать добросовестных плательщиков и предупреждать о просрочке, а не сразу карать штрафами. Среди ключевых новаций - индивидуальные предприниматели сами выбирают, как выгодней для них работать: по единому налогу или "упрощенке". Какие еще новшества ожидают налогоплательщиков? С этим вопросом наш корреспондент Светлана Лукьянюк отправилась к министру по налогам и сборам Сергею Наливайко (видео).
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