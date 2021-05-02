Интервью с Романом Головченко о том, когда утвердят все союзные программы с Россией

Евразийская интеграция, где общие интересы и желание двигаться дальше вместе, преодолевая и последствия коронавируса, и различные санкционные давления извне, обсуждалась на Межправсовете в Казани. "Пятерка" была едина в том, что это сотрудничество выгодно каждой из стран. Говорили о защите внутреннего рынка, как смягчить последствия мирового роста цен на продовольствие для своего покупателя, равных условиях для электронной торговли, космических программах и развитии экономик после 2020 года.

Беларусь особое внимание обращала на промышленную кооперацию, внедрение инноваций, создание совместных производств, например, в микроэлектронике и наращивание экспорта на рынках за пределами Евразийского союза. Также на полях совета в Татарстане прошел и ряд двусторонних встреч с коллегами из Таджикистана, Узбекистана и России. Наш корреспондент Светлана Лукьянюк воспользовалась случаем и пообщалась в Казани с белорусским премьером на разные темы.