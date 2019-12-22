Интервью с заместителем премьер-министра Беларуси Владимиром Дворником

Россия для нас один из 96 рынков, если уж быть совсем точными, куда уезжает все самое вкусное, сделанное в Беларуси. И эта география говорит сама за себя: покупатель есть и на Востоке, и на Западе. Но именно российский рынок забирает львиную долю белорусского молока и мяса. Лишь треть такой продукции уходит за пределы союзной двойки.



Призыв к диверсификации поставок и тем самым снижению зависимости от одного торгового партнера Беларусь выполняет, надо сказать, не быстро. А как по-другому, задаются вопросом чиновники. Главным подспорьем успеха на восточном направлении остается неизменное качество белорусской продукции: наше в России любят, за ним выстраиваются очереди.

Как порой в очередь приходится становиться и нашим производителям в ожидании зеленого света от Россельхознадзора. Но теперь на фоне обсуждения единой интеграционной повестки вопросы равного доступа на соседний рынок, похоже, поставлены ребром.



Каким будет решение, когда его ждать?Наш корреспондент Ольга Анищенко спросила у вице-премьера Владимира Дворника, курирующего аграрный вектор (видео).



