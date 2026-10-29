Инвестиции и защита от кризисов: ЕФСР представил новую стратегию развития на 5 лет

Инвестиции и защита от кризисов: Евразийский фонд стабилизации и развития представил стратегию на 5 лет. В Астане начала работу международная конференция "На пути к сбалансированному экономическому развитию". ЕАЭС - локомотив экономки региона.

Беларусь активно участвует в интеграционных процессах, и сегодня это подтверждает конференция ЕАЭС о будущем евразийской экономики. Бизнес, предприятия и банки обсуждают стратегию развития с опорой на статистику и специфику каждой страны.

Общие экономические тенденции позитивны: по итогам 2025 года совокупный ВВП превысил 3 трлн в валюте. ЕАЭС восстановился после пандемии и санкций быстрее многих мировых экономик, опережая по темпам роста ключевых глобальных игроков.

О дальнейших совместных проектах и решениях на разных уровнях - в комментарии эксперта с акцентом на Беларусь.

Тарас Цукарев, директор Департамента по аналитической работе ЕФСР: "Что помогает нашим странам? Здесь есть несколько ключевых факторов. Это сильный внутренний спрос, инвестиционная активность и возможность для бизнеса использовать выгодную конъюнктуру для того, чтобы укрепить свои позиции. Беларусь в этом плане тоже достаточно успешно действует, она достаточно сбалансированно растет, нет каких-либо ситуаций, с которыми она не справилась. Денежно-кредитная политика сбалансированная, правительство действует сбалансированно, инфляция под контролем, рост обеспечен за счет достаточно эффективных инвестиций. В принципе, на горизонте среднесрочного периода мы видим, что каких-либо потрясений не будет".

Пленарные сессии завершились, и эксперты переходят к формату круглых столов и дискуссий. В центре внимания - флагманская тема рынка труда.



Помимо традиционно актуальных для Центральной Азии вопросов миграции, участники обсудят новый глобальный вызов для всего Союза - искусственный интеллект. Эксперты оценят, заменит ли ИИ человека или же даст новые преимущества экономикам стран-участниц.