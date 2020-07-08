Инвестиции в строительство 6 пеллетных заводов - 781 млн рублей

Более 80-ти миллионов инвестиций вложили в строительство 6 пеллетных заводов. 4 из них запущены, еще на двух - в Житковичах и Мозыре - завершают установку технологического оборудования. Новые производства позволили создать 75 рабочих мест. Что касается окупаемости, то по словам заместителя министра лесного хозяйства, даже при самом неблагоприятном формировании ценовой политики на международных рынках, она составит не более 9-ти лет. Но самое главное – экспорто ориентированные заводы позволят уменьшить складские запасы неликвидной древесины и свести к минимуму отходы лесопиления.



Строительство пеллетных заводов - поручение Главы государства. Как из дровяных отходов сегодня получают доходы, когда белорусские леса избавятся от невостребованной древесины? И сколько валютной выручки можно получить на дровах? Смотрите сегодня в очередной серии проекта АТН "На контроле Президента".

