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Крупнейшей в Беларуси завод по производству порошковых красок строит иранский инвестор в Вилейском районе

В Вилейском районе завершается строительство завода по производству порошковых красок. Проект реализует иранский инвестор.

Предприятие создается на базе производственных помещений в деревне Избино. Планируется, что здесь будут выпускать около 14 тыс. тонн порошковых красок ежегодно. Технологические линии европейского производства. Предполагаемый объем инвестиций - 23 млн долларов.

Фарамарз Барикани, учредитель компании по производству порошковых красок:
Мы рассматривали разные государства для строительства завода: Беларусь, Россию, Польшу, Литву. Наши маркетинговые исследования показали, что в вашей стране вести бизнес наиболее выгодно. Нам комфортно работать с белорусами, у вас трудолюбивые и порядочные люди.

Ожидается, что это будет крупнейшее производство порошковых красок в Беларуси. Открыть завод планируют этой осенью, что даст Вилейскому району как минимум сотню новых рабочих мест.

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