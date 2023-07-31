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Крупнейшей в Беларуси завод по производству порошковых красок строит иранский инвестор в Вилейском районе
В Вилейском районе завершается строительство завода по производству порошковых красок. Проект реализует иранский инвестор.
Предприятие создается на базе производственных помещений в деревне Избино. Планируется, что здесь будут выпускать около 14 тыс. тонн порошковых красок ежегодно. Технологические линии европейского производства. Предполагаемый объем инвестиций - 23 млн долларов.
Фарамарз Барикани, учредитель компании по производству порошковых красок:
Мы рассматривали разные государства для строительства завода: Беларусь, Россию, Польшу, Литву. Наши маркетинговые исследования показали, что в вашей стране вести бизнес наиболее выгодно. Нам комфортно работать с белорусами, у вас трудолюбивые и порядочные люди.
Ожидается, что это будет крупнейшее производство порошковых красок в Беларуси. Открыть завод планируют этой осенью, что даст Вилейскому району как минимум сотню новых рабочих мест.
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