Крупнейшей в Беларуси завод по производству порошковых красок строит иранский инвестор в Вилейском районе

Фарамарз Барикани, учредитель компании по производству порошковых красок:

Мы рассматривали разные государства для строительства завода: Беларусь, Россию, Польшу, Литву. Наши маркетинговые исследования показали, что в вашей стране вести бизнес наиболее выгодно. Нам комфортно работать с белорусами, у вас трудолюбивые и порядочные люди.