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Инвесторы назвали перспективные валюты

Инвесторы назвали самые перспективные валюты следующего года. Опрос шестидесяти трех крупнейших игроков провело агентство Bloomberg. Он показал, что эффективность вакцин против коронавируса станет самым большим драйвером рынка в 2021-м. А валюты развивающихся стран выбраны самыми перспективными для вложений и получения наибольшей доходности. Итак, в топ-3 вошли китайский юань, мексиканский песо и российский рубль. И еще: биткоин не снизит свою привлекательность и продолжит вытеснять доллар с позиции ведущей валюты в международных расчетах.

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